陸軍第6軍團21砲指部火箭營，戒備應屬相當森嚴，本月7日辦公室卻有1台電腦主機遭竊，到現在尚未找回，誇張的是傳出可能是內部人員為了挾怨報復所為。6軍團指揮部21日表示，經查該主機平常是行政用途，沒有國防武器相關資料，所以也無洩密疑慮，全案目前交由桃園憲兵隊偵辦中。

6軍團指揮部表示，所轄21砲指部火箭營在3月7日經單位人員發現，遺失1台電腦主機，立即編成專案小組全面清查，經查該主機為一般行政作業用途，未儲存機密資訊，無洩密疑慮，全案刻由桃園憲兵隊偵辦中。因為發生竊案地點在火箭營辦公室，不可能是外人所為，軍方也認為竊案就是自己人在搞鬼，但竊賊是否因為私人恩怨挾怨報復偷竊，還是有其他目的，目前仍在調查當中。

陸軍6軍團政戰主任陳中吉說，火箭營辦公室進出有管制，並非任何人都能進入，但內部並無裝設監視器，包含這台失竊電腦最後是誰使用，以及7日上班時間發現失竊等，相關細節已向偵查單位說明，至於竊案原因也得等抓到小偷之後才清楚，發生這種事會深切檢討內部管理作為。