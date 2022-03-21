民進黨台北市黨部今天起辦理議員初選領表登記，現任議員陳怡君找人舞龍舞獅助陣搶頭香；爭取提名的新人何孟樺拄著拐杖領表，她表示，自己不小心翻船，初選在即，能跑的一定盡量跑，盡量不要漏掉任何行程。

議員王閔生、吳沛憶、陳慈慧、許家蓓今早領表並呼籲衛福部長陳時中扮演母雞，角逐士林北投的陳賢蔚、爭取大安文山的陳聖文及挑戰內湖南港的何孟樺等人都前來領表。

何孟樺說，周六掃街市場時不小心踩空腳翻船，跑完行程才去診所看醫生，後來檢查只是扭傷而已。她笑稱，自己的肌肉更加強健，拿拐杖滿累的，手要一直撐著 ，手的肌肉有比之前更結實。

何孟樺表示，接下來行程還是會照跑，昨天有用拐杖去市場站定點，初選在即，能跑的一定盡量跑，盡量不要漏掉任何行程。

對於民進黨參選爆炸，何孟樺認為，有競爭對於民進黨來說都是好事，透過制度讓更多人認識候選人，讓大家選出最適合人選，可以讓民進黨在2022整體氣勢更好，全壘打是大家最想看到的畫面。

陳怡君則找舞龍舞獅助陣，她表示，這是她選區的宗教文化帶給她的祝福，當然希望為自己奪得好彩頭，也為台灣祝福，祥獅獻瑞帶給台灣人民祈福的象徵。