缺額最多的公務人員考試「高普考」21日至30日起開放報名，桃園市立圖書館為照顧想加入公職卻又擔心沒資源或補習費太貴的考生，添購千本以上考用書籍，全都免費線上提供所有讀者使用，還貼心在電子書頁籤增加「考試」選項易於瀏覽，希望助桃園考生一臂之力，金榜題名。

晉用公務員的最大管道高普考將於7月15至19日應試，錄取後起薪約3.8萬至4.9萬元。桃園市立圖書館館長姚敦明表示，考生也是桃園市立圖書館的服務對象，許多好工作或學歷都必須透過考試獲取資格，但考試除了努力以外，考試資源也是非常重要的一環。

姚敦明直言，考試書籍價值不斐，且高普考科目多，自行購買經常動輒花費數千至上萬元不等，為了提供讀者更多實用的圖書資源，桃市圖特別添購千本以上考用書籍，蒐羅共同科或各種專業科目，供讀者免費借閱。

姚敦明說，只要透過PUBU電子書(https：／／www.pubu.com.tw／library／TYPL／login)，登入桃市圖帳密，先選擇電子書頁籤，再點選「考試」選項，就可瀏覽眾多考用書籍，除了高普考外，像是捷運招考、中華郵政、保險業務、臺電人員、鐵路招考等也都有，使用上不限借閱冊數，借期7天可續借。

姚敦明也向考生精神打氣，只要選擇需要的考科書籍，再加上100分的努力，相信今年就有機會金榜題名。桃市圖電子書平台相關訊息請至桃園市立圖書館官方網站查詢，或直接電洽03-2868868分機2029徐小姐、分機2009葉小姐，歡迎大家踴躍使用。