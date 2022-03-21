「台灣正青」3位參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華早上一同現身登記。（陳淑娥攝）

民進黨直轄市議員初選領表登記21日登場，現任台中市議員施志昌、林祈烽、黃守達、林德宇偕同潭雅神市議員參選人林義偉齊聚，當年「五力」睽違4年再度合體登記。另外，「台灣正青」3位參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華也前往登記，力拚初選及年底台中市議員勝選，盼贏回「台中正義」。

市議員施志昌表示，這次最重要的，就是五席全上！大雅、潭子、神岡林義偉上次只差一點點，這次五席重新集結，希望林義偉能選上。林祈烽說，西屯區與大雅區是共同生活圈，可以做到一人當選，兩人聯合服務，懇請鄉親給林義偉機會。

林德宇說，五力就是有心、有力、有衝、有情、有義，現在就僅欠一個義，缺「義」不可，因此他們「五力全開」，一起來到黨部共同聯合登記。黃守達直指，過去這4年盧市府對舊城創新毫無作為，甚至各種治安、消防、空汙問題層出不窮，再再顯示監督需要更多力量。

再次參戰的參選人林義偉表示，他4年前成為落選頭，這些年來從沒離開地方，持續為鄉親服務。另外，他也發現基層尚存在許多地方勢力，持續運用權勢為自己謀私利，這正是地方需要更多年輕人參與政治的原因，希望能代表民進黨在第五選區拿下關鍵第三席，為地方加入年輕人的創新跟活力，也讓五力能夠增強戰力，正式集結。

另外，「台灣正青」3位參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華別代表台中市山、海、屯區，在台中市前交通局長王義川陪同下，一同前往市黨部登記，三位參選人分別針對環境、治安、土地、交通、就業問題等「五大正義」迎擊盧秀燕執政以來的「五大爭議」。

第四選區（后里、豐原區）參選人廖芝晏針對「環境正義」及「治安正義」表示，上次市長選舉時，盧秀燕提出「市長換人空氣換新」的口號，頻頻將中火當作政治提款機，但上任後卻不段阻擋杯葛中央「以氣換煤」的改善政策，而且只要空汙紫報就神隱不見人，毫無誠信及「環境正義」可言。

第二選區（清水、梧棲、沙鹿）參選人林佳儀指出，盧秀燕上任後對海線的交通建設毫無建樹，一上任馬上停掉台中山手線計畫，推託中央不全額補助就不執行，上任四年針對捷運藍線至今仍未有新進度，還配合地方派系利益結構更改捷運路線跟站址，站址爭議未解，就馬上要進行環境評估。

參選第十三選區（大里、霧峰）市議員蔡美華表示，盧市長2018年競選市長時，在大里設置競選總部號稱屯區優先，但這3年多以來，大里霧峰區卻被「放生」，屯區的建設發展規劃幾乎完全停滯。