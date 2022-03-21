紐約洋基傳言在爭奪的明星游擊手史多瑞（Trevor Story）最後被紅襪簽走，根據大聯盟官網報導，洋基暫時沒有繼續追逐游擊手，而是把目標轉向補強先發輪值。他們看上了運動家的兩位投手：孟塔斯（Frankie Montas）、馬納亞（Sean Manaea）。

今年自由市場的游擊手人才可說是數十年難得一見，去年飽受游擊位置缺將之苦的洋基卻全部落空。席格（Corey Seager）加盟遊騎兵，拜耶茲（Javier Baez）加盟老虎，柯瑞亞（Carlos Correa）加盟雙城，史多瑞加盟紅襪，甚至西曼（Marcus Semien）早在封館前就被遊騎兵買走。席格和西曼都是游擊手，遊騎兵一次買兩個，讓西曼轉去守備二壘。

對此洋基的備案是內野手奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa），這是他們早已看中的球員，後來藉著與雙城的大型交易案弄到手。奇納法勒法可以守備游擊，雖然打擊能力不如托瑞斯（Gleyber Torres），洋基現在更看重的是手套，奇納法勒法是2020年三壘金手套。

洋基老闆曾表示「先發投手永遠都不夠用」，他們的前王牌塞弗瑞諾（Luis Severino）在春訓回歸，先發2局被老虎打4分，洋基最後7-8輸球，球探也說塞弗瑞諾沒有過去那麼犀利了。最重要的是他健康無虞，可望加入先發輪值。現在洋基看上運動家的兩位投手，要弄到手也沒那麼容易，因為競爭者還有雙城、白襪、皇家、紅雀。