又一宣布擬將進行現金減資股遭到投資人倒貨，以揚聲器、音箱系統為主的美隆（2477），上周五（18日）盤後宣布將配1元現金股息，同時也將辦理現金減資25％，即每股退還股東2.5元的消息後，今（21）日股價開盤直接跳水跌停至31.15元；現金減資股持續成為市場關注的焦點。

近期宣布現金減資的個股，股價多是在宣布後的2～3天左右大跌，隨後才漸回神，呈現止跌反彈走勢，上周四宣布現金減資20％、每股擬退還股東2元的國巨，同時，也因配息率僅有二成多，擬配發10元現金股息，致市場負面解讀，上周五股價收盤大跌近5％，今天早盤持續小幅拉回，跌逾1％。

另一檔現金減資股中環，今天股價表現也不理想，除了一早小漲外，幾乎都在盤面下1～2檔。

不過，近日陸續宣布現金減資股，上周股價經過修正的長榮、長興、凱美等，今天多維持榮面。

美隆電上周股價大漲，外資連3贈買超，今天出現一價跌停走勢，至中午12點過後，股價跌停未開，成交量約600張，並有1,800多張市價掛賣出以及近900張跌停賣單高掛。