去年1名9歲邱姓女童，在連鎖美語補習班上課時，外籍老師規劃「老師說」教學活動，疑似因眾多同學摸頭重壓，導致女童頸椎與胸椎挫傷，21日基隆地檢署認為外籍老師因涉及刑法過失傷害罪起訴。

檢方指出，2011年3月5日17時30分左右，連鎖美語補習班外籍老師藉由「老師說」遊戲，教導學童身體部位單字，當輪到邱姓女童時，外籍老師下指令觸摸頭部，許多學生爭相「搶答」，導致邱姓女童被壓在地，但外籍老師未立即制止。

檢方說明，邱姓女童下課返家向母親說身體不適，帶到醫院檢查發現因頸椎挫傷，疑似第2節骨折、第6節與第7節纖維環損傷，頸部慢性肌腱炎，胸椎挫傷等，母親隨即向基隆市警察局第四分局報案。

檢方認為，外籍老師在任職前有受相關訓練，要求授課時應注意學習過程安全，在意外發生當下，許多學童將邱姓女童圍住且壓在地上，外籍老師不可能沒有注意到危險性，導致邱姓女童傷害發生，涉及刑法過失傷害罪。

檢方補充，邱姓女童經醫院檢查後，雖然頸椎有難治損傷，導致平常生活不便與困擾，但未達到重傷害程度，因此不以刑法重傷害起訴處分。