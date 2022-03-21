新竹58歲黃姓男子，約20天沒解便到腹脹受不了，到中醫大新竹附設醫院急診，大腸直腸外科醫師張巨成發現黃男的乙狀結腸過長異於常人，塞了約5公斤的宿便，並一路向上頂到橫隔膜、胸腔至近心臟， 將卡在大腸和乙狀結腸的大糞石挖出來，黃男回家排了10幾次便後，症狀才得到緩解。

張巨成說，黃男就診時先初步以肛門指檢，發現有如石頭般的重物，壓在黃男的骨盆腔，擔心可能是腫瘤造成阻塞，做電腦斷層發現黃男乙狀結異於常人，竟有80公分長。

「醫師的手指可能就是救星，清宿便也是每個大腸直腸外科醫師的宿命！」張巨成說，黃男約有6ｘ6公分的糞石，塞在大腸和乙狀結腸交接的地方，因此只能透過手指將糞石捏碎，花了約10分鐘，才慢慢把大糞石挖出來。

張巨成表示，乙狀結腸是大腸的最後一段，後面銜接著直腸與肛門，一般人的乙狀結腸長約40到50公分，有些病人可能是先天因素，大多是未知原因，乙狀結腸比一般人更長，平時也大多不會有症狀。

黃男和部分急診病人一樣，因乙狀結腸過長造成便秘，未及時就醫，造成腹脹難受才處理，若是乙狀結腸扭轉問題，急診處理就比較麻煩。

張巨成指便秘是現代人相當普遍的問題，建議民眾要多攝取蔬果纖維喝水，並且多做運動，才能改善便秘，同時，也要注意排便習慣是否改變，若有多天未解大便，一定要注意，及早就醫接受專業檢查，以區分便秘、腫瘤阻塞等原因造成，找出病灶才能對症下藥。