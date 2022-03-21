英國皇儲威爾斯親王查爾斯與黛安娜王妃次子哈利王子，2018年迎娶美國女星梅根，不料2年後夫妻倆宣布退出王室工作，不再使用王子頭銜的哈利，帶著老婆梅根離開英國，甚至接受歐普拉專訪，大爆皇室秘辛，事實上兩人離開皇室後，外界對他們的婚姻一再看衰，但壞消息始終沒有成真，最近又爆出兩人婚姻玩完，因受不了連串謊言與親族鬥爭，哈利與梅根已協議分手，王子將返回英國，丟梅根獨自在美國養孩子。

最新一期《國家詢問報》封面，斗大寫著哈利與梅根玩完了，該報過去曾報導梅根與親爸湯瑪斯馬可鬧不合，還指稱梅根同父異母的姊姊珊曼莎，是她與哈利婚姻觸礁的一大原因，更指梅根對哈利講述關於家庭成員不睦的故事，多有誇大之詞，哈利等於是被騙得團團轉，幫她出氣反倒是出醜等等，而珊曼莎早前曾對梅根提告，但夫妻倆安然處之，從不覺得姊姊告得成。

該報也對於梅根將自己塑造成受害者而多加批評，例如當初脫離皇室，梅根偕尪接受歐普拉專訪，曾吐露自己憂鬱到想不開，更指稱皇室內部擔心她兒子亞契的膚色問題，明顯是種族歧視，但反遭皇室內部人員控訴，是梅根不接受皇室人員幫忙，將自己困在憂鬱的情緒中，且她吐露與皇室不和的部分多有誇大，但成功讓哈利王子與自己的親族分隔在大西洋的兩邊，關係持續惡化。

《國家詢問報》本期報導，如今梅根與哈利鬧婚變，哈利王子再也受不了老婆，決定分手，自己將回到思念的故鄉英國，梅根則決定繼續帶著一對兒女住在美國，但照皇室過去對重要成員離婚後其子女的安排來看，不太可能接受這樣的安排，而哈利與梅根夫妻倆對於這個聳動的報導，也並未出面澄清駁斥，因此該報反被坊間批評為了炒新聞瞎掰故事。

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