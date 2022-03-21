1名女網友在《爆料公社》發文寫下，自己不小心和老公的兄弟上床，但不想放棄家庭和女兒，詢問大家要怎麼辦，卻被網友們調侃一番，「斷，捨，離！別再害人了」、「一個媽媽，兩個爸爸。媽媽天天都很開心」、「那他老婆也給妳老公睡不就好了」。

原PO在《爆料公社》崩潰發文寫下，自己和老公感情好，且育有1個1歲的女兒，昨（20日）不小心和老公最好的兄弟睡了，兄弟還說是真心愛她，甚至原PO發現自己也對老公的兄弟有好感，只是沒勇氣拋棄家庭，詢問網友們該如何是好？

貼文一出網友們調侃道：「有這種好兄弟？！那他老婆也給妳老公睡不就好了」、「感情問題一律建議分手」、「一個媽媽，兩個爸爸。媽媽天天都很開心」、「建議你趕快離婚去追求妳的真愛吧」，還有人分享自己的類似經驗：「我前女友，也跟我一個兄弟上床了！之後我前任說，你們兩個我都很愛！如果可以想跟我們兩個同時交往，我聽了傻眼」。

也有網友嗆說：「去跟老公懺悔是唯一你能做的，要不要離婚也不是你說了算，不是啊，到底哪來的臉說不想拋棄家庭啊」、「有這種兄弟！禁忌(朋友妻不可欺)，真服了2位」、「連自己最好兄弟都能背叛的男人，未來背叛妳也是輕而易舉的事情」、「斷，捨，離！別再害人了」。