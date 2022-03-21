韓星張娜拉長的與大陸女星趙麗穎神似，不過張娜拉今年已經41歲，仍然看起來像少女，被粉絲稱是「童顏美女」。張娜拉早期以歌手身分出道，後初入影壇憑藉演技天份迅速走紅，影歌雙棲的她當時紅遍全亞洲。她曾在節目中爆料自己剛進演藝圈時，不少人想要潛規則她上百次，表示自己上廁所時，導演都要動手動腳，之後網上甚至傳出張娜拉一年要墮胎9次的驚人傳聞。

2004年張娜拉被委任為中國大陸大使，當時在南韓已經很有名氣的她，將事業轉移向大陸，和蘇有朋主演電視劇《刁蠻公主》，後又陸續出演多部大陸電視劇，深受大陸影迷喜愛。怎料因為在節目上的失言風波，讓風頭正旺的她一落千丈，因有一次在南韓的節目當中，張娜拉說去大陸賺錢很容易，只要沒錢了就會到大陸賺錢，該言論引起大陸觀眾的怒火，從此抵制張娜拉到大陸拍戲。

不過多年後舊事重提，有粉絲替張娜拉說話，當年是翻譯出了問題，張娜拉當時只是說中韓拍攝的不同，字幕翻譯卻故意扭曲原話，字幕當時也有出來道歉，但一切都已經來不及了，如今張娜拉在南韓的發展如日中天，有電視劇女王的美稱。

張娜拉因為失言丟失中國大陸市場。（圖／翻攝自百度百科）

大陸的演藝事業突然中斷，她揭開演藝圈的黑暗面，曾在節目中透露，自己出道初期經歷百次騷擾，許多演藝圈的人想要潛規則她，這種情況已經經歷了上百次，更直言許多導演喜歡對女演員動手動腳，甚至連上廁所的時候都不放過。

這番言論讓招來許多網路爆料，有一篇最為駭人，說當時還在念大學的張娜拉就已經有墮胎經驗，甚至一年有高達9次的墮胎次數。韓媒得知消息後則求證張娜拉的父親，張娜拉爸爸說自己常陪在女兒身邊，自己不在時也有保鑣會跟著張娜拉，根本沒時間談戀愛，怒批是有人要故意抹黑張娜拉。

而張娜拉如今在南韓的演藝生涯越來越好，演技被觀眾稱讚，似乎不甩外界的流言蜚語，專心做自己的演員本職。