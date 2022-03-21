因應台鐵公司化進程，立法院交通委員會今（21）日審議《鐵路法》修正提案，其中第21條涉及國營鐵路機構資產活化，立委擔心交通部要賣台鐵土地，且以台鐵3塊土地來設立的償債基金，未來誰來管？交通部長王國材承諾絕不賣地，未來台鐵償債基金可能委託鐵道局管理。

目前台鐵拿來設立償債基金的3塊精華土地包括：位於北市信義區的台北機廠，占地16公頃，預估市值900億元；台北市大同區的E1、E2，占地3.2公頃，預估市值220億元；位於高雄市鼓山區的高雄港站，占地7.68公頃，預估市值40億元。

立委魯明哲質詢時表示，他看《鐵路法》第21條修正草案，似乎現在氛圍是可以處理土地了，但這樣鐵道就安全了嗎？普悠瑪號、太魯閣號類似事故就不會發生了嗎？現在修法是要賣地，要處分資產嗎？

王國材回應表示，安全改革是一直在做，但是透過公司化改革台鐵組織，讓台鐵運工機電等組織扁平化，安全改革才能順利進行。

魯明哲又問，台鐵現在可以出租資產，可以變更用地，可以開發資產，可以納入都市計畫，「除了不能賣地，你要怎麼處分資產都可以，台鐵已經有資產開發中心，我就不明白為何要修法做公司化？」台鐵局長杜微表示，現在合建分坪、設定地上權等台鐵還是不能做，依現況開發非常慢，有時期程長達20年。

魯明哲提問，交通部能承諾台鐵絕對不賣地？未來償債基金誰管？王國材表示不賣地就是目前政策，償債基金直接屬於交通部管理，可能委託鐵道局。目前預訂拿來設立償債基金的3塊土地，台北機廠是租給文化部，租金1年3億元；高雄港站現在租給高雄市政府做輕軌。

王國材會後受訪表示，過去高鐵就是鐵道局在做土地開發，鐵道局很有經驗而且也賺了不少錢；如果成立償債基金之後，初步是規劃由鐵道局來管理，例如E1、E2由鐵道局招商和土地開發，收益會放在償債基金裡面。3塊土地只是初步，以後土地開發由鐵道局幫忙。

立委李昆澤、林俊憲提及鐵道局和台鐵局「心結」，表示高雄站破一個門，鐵道局和台鐵局竟要互踢皮球要花3個月才能修復，「檯面上說相親相愛，應該是互看不順眼吧。」 王國材說「會請他們相親相愛」。

鐵道局長伍勝園表示，高鐵場站開發科有十來個人力，若有問題再向交通部求援，現在政策就是不賣地。