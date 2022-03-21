大學甄選入學委員會今天表示，今年大學申請入學從24日起受理報名，有68所大學共計2195個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬5810個（含願景組123個）、離島外加名額259個、原住民外加名額3291個、願景計畫外加名額426個。

甄選委員會表示，今年申請入學繳費時間是3月23日起至25日下午5時止，每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元（須一次繳足欲申請校系數的金額，不得分次繳納。低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60％）。

今年申請入學報名時間則是3月24日至25日每日上午9時起至下午9時止（參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理），一律採用網路報名，為避免網路塞車請儘早上網報名。

甄選委員會提醒， 報名參加「申請入學」招生的每一考生，皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬密碼。此密碼亦是報名、篩選結果(及分發結果)查詢、上傳（勾選）審查資料、應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號，請妥善保管，切勿將密碼告知他人。

甄選委員會提醒，今年學測數學考科分為數學A與數學B兩考科，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準。

今年同時將數學A、數學B設為檢定科目的校系共66個校系，若考生僅報考數學A、B其中一科，且應考的科目成績通過此等校系所設的檢定標準，仍可報名該校系（例如僅考數學B，只要數學B成績達欲申請校系的檢定標準，則無需考量數學A的檢定標準）。

報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月31日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。