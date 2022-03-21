俄羅斯侵略烏克蘭，大陸態度一直為世界所關注，對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進表示，一直有人主張中國政府應跟隨西方譴責、制裁俄羅斯，以此作為改善對美關係的投名狀，他認為，這非常幼稚，因此要打開天窗說亮話：為什麼俄羅斯對中國在戰略上至關重要。

胡錫進昨（20日）在微博發文指出，中俄最顯而易見的是相互外交支持，但這只是最淺層的，俄在台灣、香港、新疆、西藏等問題上給予大陸的支持不用他多說，但最重要的，是中俄相互戰略上的「背靠背」。

胡直言，現在中國是美國的頭號戰略對手，如今是因俄羅斯攤上事了，美國才把大部分壓力投向了莫斯科；美國前總統川普時代，華盛頓是想改善對俄關係的。胡認為，假以時日，美國壓力的首要鋒芒一定會轉回到中方，到時候大家就會感受到俄羅斯的支持、哪怕中立有多大價值了。

中美萬一在台海或南海爆發戰爭，胡直言，中國常規力量越來越具有壓倒美軍的實力，而有俄羅斯作為敵視美國的超級核力量存在（不管莫斯科當時支持中國還是中立），美國將更難以對中國實施核訛詐。

對於中國內部有人主張用棄俄換同美國的和好，胡認為，有這種主張得多天真才能做到啊。美國對俄羅斯的終極目標只是要它不再是「核威脅」，它對中方的目標是要其徹底失去發展和競爭力，最好中國分成幾塊，成為日本韓國東盟國家的並列拼圖，每一塊都受它操控，買它的武器，為它生產廉價商品。

胡指出，那些天真的國人不要做夢了，中國不應主動挑戰美國，儘量避免中美對抗，但中國必須用自己的實力讓美國接受與中方和平共處。俄羅斯是中國實現這一目標最重要的夥伴，所以今天中國不能對俄、也就是不能對中俄關係落井下石，均衡立場最符合現實及長遠國家利益