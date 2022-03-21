外資對台積電兩手策略，立委要求金管會嚴管。立委曾銘宗21日在財委會質詢時表示，外資一面出報告看好台積電、目標價上看900元，一方面又連續18賣，讓台積電股股價一度降到550元，這種外資報告與動作不同疑似「坑殺」投資人的情況，問金管會是否已注意到並進行管理？黃天牧回應「台積電的部分還沒有」，但承諾一個月內出具報告。

黃天牧表示，證券商出具研究報告的揭露規定都在，台積電的部分先前有請證期局進行了解；證期局局長張振山表示，公開資訊觀測站設有專區，證券商對其研究報告若有解讀錯誤或外界錯誤引述，可在專區澄清說明，且證交所亦可以處理。

但曾銘宗追問，在外資一邊出報告看好台積電，又同時連續賣超台積電上，金管會有沒有開始管？有一陣子金管會對外商管很緊，現在又沒有處理？ 張振山回應，公開資訊觀測站一直在那，但黃天牧坦言「台積電部分還沒有處理」。

曾銘宗表示，規定一直在那，但外資坑殺投資人，不能不管，要求金管會一個月內提出台積電事件的報告，黃天牧亦承諾可以。