這兩年生吐司在台灣紅透半邊天，生吐司始祖—日本「乃賀美」終於插旗台灣，首家店落腳台北統一時代百貨，21日開始試營運，預計本周六正式開幕。據了解，乃賀美的關鍵原料由國內烘焙原料霸主德麥負責（1264）在台獨家供應，德麥今年營運可望大加分。

乃賀美為日本生吐司創始元祖，在日本有多達230多家分店，曾創下單日賣出超過9萬條生吐司的紀錄。今天正式攻台，在台北開出第一家店。

乃賀美的生吐司使用100％自家製的小麥粉，加入鮮奶油、奶油、蜂蜜，但不加雞蛋，藉此引出食材最佳風味、擁有蓬鬆且富彈性的口感，獲得「日本第一生吐司」美譽。其中關鍵原料，傳由德麥負責在台獨家供應。

德麥總經理吳文欽表示，這兩年生吐司在台灣烘焙業掀起一陣風潮，而乃賀美是生吐司發明始祖，穩居日本生吐司第一品牌，此次攻台，有機會點燃國內新一波生吐司熱潮。

乃賀美對原料需求量相當大，品質要求也非常高，光是試營運，第一波原料下單就是幾百萬元的規模，接下來如果在台發展順利，可望為德麥今年營運帶來相當挹注。

吳文欽表示，最近俄烏大戰推升各項大宗原物料價格狂飆，不管是油、麵粉、乳製品全面上漲，而德麥主要是做烘焙原料代理進口，原廠價格調漲，德麥價格不反應不行。但這波漲幅實在太急太猛，下游餐飲、烘焙客戶吃不消，德麥價格很難完全反應，如果全反應生意可能就沒得做。今年對公司而言，會是「比較辛苦的一年」。

德麥除了自行吸收部分成本上漲，還是得想辦法轉嫁成本，既有的老產品價格很難拉高，德麥努力開發更多新口味、新品項或新客戶，乃賀美為公司今年重頭戲之一。

德麥去年營收49.37億元，年增12.6％，創歷史新高；去年前三季稅後純益4.19億元，年增6.9％，換算每股純益11.31元，已賺進超過一個股本。