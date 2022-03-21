香港特首林鄭月娥21日上午宣布最新放寬防疫措施。包括4月1日起取消英美9國的禁飛令；4月19日起學校可以重啟面授課堂；4月20日起分三階段放寬其他防疫措施；暫緩全民強制普篩。

香港經濟日報報導，林鄭月娥稱，因應香港社會經濟需要，9國「禁飛令」不合時宜，也令滯留外地港人困擾，4月1日起會放寬入境要求。首階段會適用於已完成接種疫苗的港人，從外地回香港，需要出示48小時有效的陰性檢測證明，並已訂至少7晚檢疫酒店。

全民強制普篩方面，林鄭月娥稱，已參考陸港兩地專業意見，並已做大量預備工作，預計須動員8萬人人力實行全民強檢，但因應全民強制普篩於疫情初期最有效，而香港社區組織動員能力較大陸弱，沒有知道整條街每戶住哪些人，就算有法律基礎，難做到「不漏一戶一人」的根本目標，因此宣告暫緩。

林鄭月娥續指，會在4月19日起恢復面授課堂，由小學、國際學校及幼稚園先實行。至於其他疫情防控措施，4月20日起將分三階段逐步放寬。