女星斯亞過去曾在綜藝節目《我愛黑澀會》中擔任固定班底，並以藝名「糖果」在演藝圈發展，單飛後她也轉型由原本的甜美風轉為性感時尚，以率真的性格成為各大綜藝節目的常客。而經常透過社群平台與粉絲分享生活的她，近日突然曬出一系列火辣泳裝照，大秀凹凸有致的好身材，引起網友關注。

斯亞近日受到好友拐拐的邀請，一同前往知名溫泉旅館泡湯，她除了特別感謝拐拐的邀請外，也PO文表示「我們昨天一起達成了三次輪流冷熱池泡湯，利用冷熱交替來達成皮膚緊緻、收縮毛孔還有加強免疫跟抵抗的功能，我說～『千萬不要低估一個人愛美的決心』，我們真的很愛漂亮」。

在公開的照片中，只見斯亞穿著一件紅色細肩帶泳衣，對著鏡頭擺出各種姿勢，但仔細看才發現泳裝胸前鏤空一路至肚臍的性感設計，使斯亞豐滿的上圍曲線若隱若現，後面幾張照片中斯亞還不忘公開超近的特寫照，大秀飽滿又火辣的好身材，讓網友看到後忍不住大讚「太美了吧」、「這套泳衣真好看」、「太辣了」、「根本芭比娃娃」、「直接詮釋什麼叫仙女」、「身材超好的啦」、「怎樣做到這身材的」、「好美喔！妳超適合粉色的」吸引網友熱烈討論。

事實上，從不吝嗇展現火辣身材的斯亞，白色情人節當天也曾在IG上公開一張胸口與腹部挖空的性感辣照，大方秀出前凸後翹的身材，同樣受到網友讚賞。