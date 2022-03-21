高雄今(21)日早上又傳出鳳山、大社等地區大約2300多戶停電，停電時間從30分鐘到1個小時不等，台電表示已經在上午11點10分左右修復，全數恢復供電。

受影響的停電戶包括大社跟鳳山等地區，其中大社地區停電的原因是因為楠梓變電所今日10時20分因高壓線路故障導致饋線跳脫，並造成高雄市大社區民權路、中正路一帶共887戶停電。事發後台電派員緊急進行搶修，10時21分復電507戶，並於11時09分全數復電。

台電進一步補充導致饋線跳脫的原因是位在大社區和平路一段與大社路口上的鳥巢上的鳥築巢時樹枝掉落碰觸設備所造成。

圖說:導致饋線跳脫的原因是鳥巢上的鳥築巢時樹枝掉落碰觸設備所造成。(台電提供)

而鳳山地區的停電原因則是因為台電的鳯山區營業處，位於青年路一段321號附近饋線配電場開關，在今日10時05分因打雷造成避雷器不良引起小環路跳脫，避雷器故障而造成高雄市鳳山區中興街、裕昌街一帶共1516戶停電。事發後已派員緊急前往現場進行查修，於27分鐘內(10時32分)復電。

台電表示:今年至今高雄區處已主動發現並清除200餘個鳥巢，避免樹枝掉落碰觸帶電設備造成停電，因鳥類築巢速度相當快，台電將持續加強線路巡檢，防患於未然，避免跳電再度發生。

圖說:台電表示高雄區處已主動發現並清除200餘個鳥巢，因鳥類築巢速度相當快，台電將持續加強線路巡檢，防患於未然，避免跳電再度發生。(台電提供)