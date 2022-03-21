農遊券使用效期只到4月30日，評估將有餘券利用空間，因此釋出利多消息，再次舉辦抽籤，目前預估7萬張（實際數量以4月6日公布為主），持券民眾只要在2022年4月5日前，到農遊券合作業者場域使用完畢，即享第四階段農遊券抽籤資格，並將於4月6日直播公開抽籤，號召民眾儘早帶著最好用的農遊券，一起玩農漁村、吃農家菜、買農產品及伴手好禮。

農委會也針對手中沒有農遊券之民眾，納入第四階段農遊券抽籤資格，只要在2022年1月31日至4月5日期間，國人至指定合作業者消費滿千，並於農遊券APP完成登錄，就有機會抽農遊券888元。農委會呼籲未曾獲得農遊券之民眾，趕緊把握機會消費登錄，相關參加辦法請至農遊券官網「滿千登錄活動」查詢詳細資訊。

農委會再次強調，農遊券使用效期至2022年4月30日，請國人務必於期限前至全國超過3,500家農遊券合作業者場域使用，走訪農村社區體驗特色風情，參與臺灣當令活動如賞螢季、海芋季等，到森林遊樂區呼吸芬多精，都是清明連假出遊的好選擇，體驗農村旅遊、購買在地安心農產品。