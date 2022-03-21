台泥企業團董事長張安平、與台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞共同宣布，台灣奧迪成為國內首家車廠加入台泥「EARTH HELPER」永續串聯計畫。雙方共同推動，透過電動車主的充電減碳以及鼓勵車主參加EARTH HELPER低碳與節能行動，形成有力量的減碳社群。

台灣Audi目前共8個極速充電站加入EARTH HELPER永續積分，後續4月及6月中預計將再有2新站點加入。

台灣奧迪正式加入EARTH HELPER行動後，4月起各廠牌電動車主到台泥DAKA以及Audi極速充電站使用充電服務，都可以累積EARTH HELPER減碳積分。

張安平董事長表示，Audi在拉丁語中是「聽」的意思，台泥與Audi一樣都在傾聽大眾、社會與環境的聲音，透過EARTH HELPER的串聯合作，希望更多人一起聆聽地球、落實永續行動。

台泥企業團旗下子公司台泥儲能於3月3日啟動NHΩA.TCC電動車充電服務，第一站即位於花東指標觀光景點台泥DAKA，同時發起了「EARTH HELPER」行動，號召全台灣電動車主將日常充電轉換為減碳行動，讓每一次充電都能換算為減碳量，以及等同每年為地球植樹的吸碳量。

台灣奧迪除了正式成為NHΩA.TCC的首家車廠永續夥伴，也將邀請全台400位Audi e-tron車主加入EARTH HELPER行動，並於3月份與台泥DAKA共同辦理兩梯次「AUDI X DAKA和平村永續微旅」，總計約15組Audi e-tron車主家庭參與兩天一夜的探索循環經濟永續微旅。

安薩瑞指出，Audi正致力於將永續發展概念融入日常生活，所以非常高興加入台泥NHΩA.TCC EARTH HELPER的永續串聯計劃，透過與企業共好和環境共好的理念及行動，迎接新能源新生態的生活，一起為台灣創造永續的環境。