兒童節連續假期，麗寶樂園特舉辦歡樂無限的童樂會啦！（麗寶樂園提供）

兒童節連續假期中部何處去？麗寶樂園特舉辦歡樂無限的童樂會！麗寶樂園指出，再過兩周就是大小朋友引頸期盼4天兒童節連假，麗寶樂園在兒童節推出全民童樂一口價只要599元，再加碼贈送100元抵用券；還有憑入園手章搭乘全台最大天空之夢摩天輪等，讓家長荷包省滿滿。

麗寶樂園表示，YOYO家族的哥哥姐姐及園區的吉祥物POPA家族，為讓孩子度過充實又有趣的兒童節連假時光，由柳丁哥哥、葡萄姐姐攜手YOYO家族和麗寶樂園的POPA家族一起與小朋友歡慶同樂，帶來多首經典帶動唱跳曲目外，還有許多互動橋段及精美小禮物，與小朋友們一同分享。

探索世界多達32項遊樂設施，除有刺激冒險，全台唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」、垂直翻轉往下掉時又忽然被拉起的「銀河炫風」，還有適合全家大小都可以一起遊玩的人氣排隊設施「飛象藍天」、「魔法風琴師」等多項設施及POPA家族繽紛歡樂的花車遊行，絕對是百玩不厭。

麗寶樂園渡假區提醒遊客，想要在連假期間輕鬆暢玩渡假區，盡量搭乘大眾運輸交通工具，台中高鐵、台中市區朝馬轉運站、后里火車站，三大路線皆有免費接駁專車往返渡假區，也可購買統聯客運套票，由台北京站發車直達渡假區，或上網選購渡假區住房專案等活動。