基隆市環保局將加強機車未定檢稽查！保護空氣品質減少廢氣污染，出廠滿5年機車，每年都應該在行照發出月份前後1月，完成定期排氣檢查，然而2022年基隆市已裁處66量未定檢機車，基隆市政府呼籲，車主應按規定完成檢查。

基隆市環保局表示，依據空氣污染防制法第44條與相關規定，出廠滿 5 年以上機車，每年都要檢查排氣是否符合標準，未依規定者可依空污法處分，2022年2月查訪未定檢機車共裁處66台，仍有200台等待裁處中。

屢勸未改善最嚴重可能撤銷牌照。基隆市環保局強調，未依規定完成機車排氣定檢時，先開罰處新台幣5百元罰鍰，如果6個月後通仍未改善後，可處新台幣3000罰鍰，再通知限期內仍未改善，將移請公路監理機關註銷牌照。

基隆市環保局局長賴煥紘呼籲，車主務必依規定並主動完成機車排氣定檢，並響應環保無紙化加入「機車定檢E通知服務」，做到按時定檢、定期保養、共同來維護基隆市良好的空氣品質。