東勢處副處長陳啓榮與台中市農業局長蔡精強共同植樹。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢處副處長陳啓榮與台中市農業局長蔡精強共同植樹。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

「森活的碳循」植樹暨贈苗活動21日在中央公園舉行，種植中部地區原生樹種46種、約200株，並贈送烏來杜鵑等1300株樹苗，共500人參加。東勢林管處指出，活動攜手中央、地方、企業、NGO團體等，盼增加公園物種多樣性，以營造減碳都市綠林。

東勢林區管理處今日與台中市府、英國在台辦事處、寶成國際集團、台灣山林復育協會及在地居民，在擁有台中之肺盛名的中央公園舉辦「森活的碳循」植樹暨贈苗活動。

東勢處副處長陳啓榮表示，今年特別選在321國際森林日這天，在占地約67公頃面積中央公園舉辦植樹活動，植下多達46種中部地區原生樹種，提升樹木碳吸存效用、增加森林碳匯，同時歡慶英國女王伊莉莎白二世在位70周年「白金禧年」，與全球各地一起植樹，為聯合國「減碳」目標共同努力。

英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)提到，英國女王伊莉莎白二世去年發起「女王的綠色樹冠」植樹活動，號召英國與全球民眾一起用翠綠的「樹冠」來慶祝女王登基70年的白金禧年，目的與今天植樹活動不謀而合，邀請民眾在自家花園、社區、學校、企業土地、甚至整個城市進行大面積植樹，鼓勵大家透過植樹為後代子孫打造一個綠色潔淨的未來。

東勢處指出，為使活動更添紀念意義，特別選擇杜虹花(Callicarpa formosana)作為鄧代表栽植樹種，杜虹花是由英國人Charles Wilford於1858年在台灣首次發現台灣原生種植物，透由鄧代表親手種植，更加深台英之間的情誼。

鄧元翰則感謝主辦單位選擇杜虹花樹來紀念台英情誼，這樹種是英國人Charles Wilford在1858年首次發現的台灣原生種植樹，連結英國與台灣情誼別具意義。

東勢處為持續推廣減塑行動，本次活動贈送的樹苗是使用可生物分解材質製成的苗袋盛裝，該材質已取得美國BPI及歐盟OK Compost可堆肥認證，可連同樹苗根部土球一起種植在土裡，透過土中原有天然微生物進行分解，無塑化劑殘留疑慮。

東勢處表示，每年舉辦植樹及贈苗活動，希望能號召更多民眾重視溫室效應及減碳的重要性，藉由全民植樹，增加樹木碳吸存作用，降低大氣中二氧化碳含量，為環境保護一起努力。