戴愛玲今出席電台活動。（尤嬿妮攝）

戴愛玲相隔3年即將推出新專輯《不想聽見的歌》，今（21日）出席Hit Fm聯播網4月份「hito最大ㄎㄚ」記者會，是她一頭白金時尚新髮型首次公開曝光，提及這次造型突破以往大轉變，戴愛玲透露花了近10小時才將髮色漂白，前後更歷經6次染髮才能維持髮色，讓首次染金的她直呼：「坐到屁股都麻了！」

公司團隊一開始要戴愛玲將頭髮染淺時，其實她內心一度自我懷疑，自認頭大染淺髮色會不會整個頭看起來更大，最後仍被同事說服，由於染、漂髮耗時耗工，過程中她一度睡著，醒起後驚喜發現髮色不錯，直呼：「阿呦喂！怎麼這麼漂亮，原來還滿適合的。」

43歲戴愛玲單身多年，也沒有打算凍卵，自認出道20年能推出10張專輯已經很幸福，也更珍惜現在擁有的一切；今活動提及她小時候因溺水造心理陰影，戴愛玲坦言自己一直以來無法享受水上活動的樂趣，如今要克服心魔，正視自己的恐懼，為此，電台特別送上近年來很熱門的SUP立式划槳，讓戴愛玲克服怕水恐懼，享受水上活動的美好，也象徵戴愛玲用好歌帶領大家跨越心中恐懼的事物，讓不想聽見的歌變成一首首開心滿溢的好歌。