朝野立委研擬修憲廢除考試院，對此，考試院祕書長劉建忻今天表示，尊重國會的討論，但他也強調，無論如何調整，考試權還是要獨立，不要受到政治干預，現有銓敘部和保訓會業務要如何跟行政部門整合，也是未來會出現的問題。

考試院司法法制委員會今天邀考試院祕書長劉建忻、銓敘部長周志宏等人進行業務報告，國民黨立委陳以信質詢時提到，立法院討論修憲，研擬廢除考試院，但不廢考試權。

他認為，未來這樣的修憲版本若通過，名義上廢了考試院，卻只有換了招牌而已，因為考試權未廢除，但新的組織未來要行使考試權將大費周章，詢問劉建忻對於「廢院不廢權」的看法。

劉建忻表示，考試院目前對這個議題並沒有形成自己的主張，不會本位主義，也尊重立法院的討論。若就實務上來看，考試院認為無論如何修憲，組織機關如何調整，考試院的職權都會存在，尤其是考試權更應該獨立行使，保持公正、公開。

除了考試權獨立，不要受到政治干預的運作之外，他說，考試院業務還包含銓敘部跟保訓會的業務，這裡面有些部分未來跟行政部門如何整合，也是在這議題過程中會出現的問題。

民進黨立委黃世杰質疑除了考試權之外，考試院目前的職權，與行政院人事行政總處都有很大重疊，詢問為何兩者不能整併？

對此，劉建忻表示，考試院除了涉及考試權的考選部業務之外，還包括銓銓敘部、保訓會，這些部門的業務與人事總處也有所區隔，如果未來修憲朝廢除考試院方向走，這些業務的行使也會牽涉許多協調。