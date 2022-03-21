盧廣仲為新造型拿掉眼鏡、弄些幾乎要蓋住眼睛的奇怪髮流。《Ciao潮旅》提供

盧廣仲時隔5年發行新專輯，近來擔任《Ciao潮旅》雜誌3月號封面人物。《Ciao潮旅》提供

盧廣仲擔任《Ciao潮旅》雜誌3月號封面人物，宣傳新專輯《勵志論》，也分享他的旅行經驗，「我憧憬往內追求，大多數的旅行都是在尋找那個最心安的時刻，但有時候，在家裡就能獲得。」盧廣仲第一次體驗到這種心安的感覺，是小時候第一次跟爺爺奶奶到峇厘島度假。離開地平線那一刻，他驀然理解，這就是心安的感覺。

他每一次旅行，無非就是尋找一份沒有人認識的安心感。他的安心感和心境有關，不見得要到很遠的地方，有時在家靜坐也能文思泉湧。「生命很有彈性，因疫情待在家，如果能意識到生活是立體的，就不會卡在某種情緒中。」這是盧廣仲界定的旅行的意義，也反映了他的人生觀。

若真的要出門旅行，有歷史遺跡的地方最吸引他。他老家在台南，小時候到安平古堡，摸著城牆，感覺好像穿越時空般，與百年前的人事物產生連結。「古蹟啟發了我：只要認真做好一件事，是可以被保留很久的，同時帶給他人能量。」

他喜歡逐古蹟而遊，酷愛閱讀歷史和哲學，歷史書也能成為他的「旅遊指南」，例如他前陣子研究孔子，於是去了山東一趟。此外，他還有個特別的習慣：一個人旅行時，會聽同一張專輯或同一首歌，讓這趟旅行和歌曲充分結合。事隔多年之後，再聽到這一首歌時，當時的旅程便歷歷在目。

畢業於淡江大學西班牙語文學系的他，迄今未去過任何西語系國家或中南美洲，最想去祕魯或古巴。盧廣仲說，人生還很長，一切由上天安排，不論是抵達目的地、前往目的地的途中，或者在家準備出發，他都能好好欣賞沿途的風景，享受五感刺激和人生況味，未來再一次90度角蛻變。