前美女主播蕭彤雯自2014年離開主播台後，她全力朝節目主持人、廣播和電商發展，親民的蕭彤雯也不吝嗇分享生活大小事，不過蕭彤雯今（21日）則發文透露，就讀國小一年級的兒子「瓜瓜」，國語生字考60分，她看到成績後驚呆了，同時，瓜瓜還在考卷上寫「我爸害的」，而真相曝光後也讓網笑翻了。

蕭彤雯今早在臉書透露，兒子瓜瓜日前國語生字小考成績60分，老師還用注音寫下叮嚀：「請念書！加油！」讓蕭彤雯直呼：「那次小考回來我驚呆了...國語生字怎麼會考60分！而且前一天明明有聽見『好像』在複習」，沒想到是爸爸複習錯課了。

而瓜瓜還在老師叮嚀「請念書」的旁邊用注音寫下：「我爸害的」，讓蕭彤雯幽默標記：「#瓜哥說這鍋我不背 #家醜莫名的就外揚了」，蕭彤雯事後說，很多人想知道老師的反應，對此，蕭彤雯則寫下：「老師說：爸爸願意幫忙複習真的很棒了！」最後還貼上笑哭的貼圖。

蕭彤雯發文引發吸引女星郁方回應：「不教父慈子孝，一教雞飛狗跳」，網友也紛紛說：「這鍋甩的（得）好」、「小考要考哪當學生應該最清楚知道，當爸媽只是協助複習喔」、「爸爸超前部屬，走預習路線 用心良苦」、「瓜瓜～以後一定辯才無誤」、「申訴時瓜瓜語言能力爆升」。