上周五有4家上市公司大股東、董事或內部關係人等，宣布申報轉讓持股，其中，緯穎（6669）因董事緯創（3231）申讓鉅額逐筆交易8千張，致今（21）日股價重挫6～7％，再度失去千金股寶座，而有龐大處份投資收益的緯創，股價則堅挺上漲1％，站上30元大關；但也有如大魯閣（1432）逆勢拉出第4根漲停，股價表現大不同。

上周五計有緯穎、大魯閣、天仁及華航等4家上市公司申報轉讓持股，預計明日起可轉讓，不過，消息傳出後，緯穎股價反應最強烈，失去千金股寶座，一早盤中最低來到933元大跌72元，大跌7.16％，至12點半過後約來到940元跌幅超過6％，成交量780多張，比上周五全場的446張大增。

大魯閣上周連拉3根漲停，市場傳聞是因投資人只要以每股13元，透過零股交易買進1股，就可以領到價值2,800元的消費抵用券，引發市場大搶零股，也帶整股股價連續噴出，今天不畏大股東公誠興業要透過一般交易賣出1千張的消息，股價再拉出第4根漲停。

另天仁監察人曾明順之配偶也申讓，擬以盤後定價交易方式賣出800，今天股股價多在盤下；華航漲多後，也引來經理人康益全因之前申讓持股未如期賣出，於到期後重新申讓191張持股，今天股價也在盤下弱勢盤整。