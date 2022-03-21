青春點點點追思紀念會20日在TICC舉辦。（KKLIVE提供）

青春點點點追思紀念會20日在TICC舉辦。（KKLIVE提供）

由DJ歐馬克、瑪麗主持的深夜電台節目《青春點點點》5年前停播後，聽眾不減反增，2人轉戰數位平台YouTube、Podcast另闢新節目《馬克信箱》，邀請大家手寫信件分享生活中的故事，並且每年舉辦「青春點點點追思會」，形成聽眾每年固定朝聖的行程！今年追思會邁入5週年，從原本的千人規模，到這次與KKLIVE合作，20日首度揮軍進攻台北國際會議中心TICC，《青春點點點 逝世五週年 追思紀念會》一開賣就創下3000個座位秒殺紀錄，讓兩人許願未來往小巨蛋邁進。

談到這次活動開賣即完售，瑪麗說她當下其實「傻爆眼」，因為她打從心底覺得不會賣完，開賣前她甚至還跟聽眾說可以慢慢買，結果這個盛況反倒讓她先前看起來像在說謊。面對聽眾們的支持，信心大增的兩人也有了往更大目標挑戰的想法，馬克回憶先前曾在廣播中開玩笑說想登上小巨蛋，而瑪麗更笑說照這個狀況下去不排斥進行世界巡迴！最後馬克也預告明年他們將有更大的計畫預計實現，替未來留下伏筆。

自廣播轉換跑道後，2人的YouTube頻道不僅於今年初順利突破10萬人大關，陪伴聽眾多年的馬克、瑪麗獲封「教主」、「教母」稱號，聽友之間也互相暱稱「點友」、「青點教教徒」，許多網路討論板與交友軟體上更常見教徒蹤跡，讓人窺見「青點教」號召力之廣大！先前兩人曾在節目中互虧「救救窮DJ」，自此點友們便習慣在來信中附上金額不一的「捐款」，而昨晚舉辦的《青春點點點 逝世五週年 追思紀念會》也不例外，2人進場時不僅受眾人簇擁歡迎，甚至還有許多人直接從錢包掏出仟元鈔票當面「抖內」（donate）贊助，成為最無厘頭的開場。

當馬克瑪麗為昨晚活動揭開序幕後，神秘嘉賓李友廷突然驚喜現身，成為昨晚第一個分享故事的點友，引發眾人尖叫！瑪麗在台上虧李友廷，昨晚之所以願意出席是因為他答應要幫節目寫片頭音樂卻一直還沒交功課，但身為資深點友的李友廷則解釋這次其實感覺很像跟偶像見面，能夠參與這個盛會他也難掩興奮的心情。

即將於5月發行個人EP的李友廷分享起他成為歌手的幕後故事：大學在社團苦練吉他的他曾因空間過小，請隔壁熱舞社的音樂音量轉小一點，沒想到卻換來熱舞社同學一陣髒話飆罵，當時的李友廷把心有不甘的情緒寫成〈把音量轉小〉這首歌，結果這首歌卻成為他被唱片公司相中的契機，而這名同學也間接成為他的貴人！畢業後他有次甚至於街頭跟這個熱舞社同學重逢，兩人不僅言歸和好，該名同學竟然還很感動地謝謝他，笑說這是這輩子第一次有人為了他寫歌。

昨晚的追思會中，馬克瑪麗不僅重現經典節目橋段，分享點友來信、回覆信件內容，單身多年號稱「華人女單」的瑪麗更於現場大方開出徵友條件，如「單身男性且喜歡女生」、「媽媽不能很難搞」、「不能情勒」等看似實際卻又不簡單的條件，讓現場眾人笑翻的同時卻也吸引許多男性觀眾報名！而馬克也藉著為一位現場聽眾求婚的過程，趁勢在舞台上向自己的老婆二度求婚。馬克解釋雖然已經求過婚了，不過有機會就想感謝老婆日常的付出與辛苦，為了讓老婆開心，所以想藉滿場的觀眾表達自己的心意， 讓昨晚的活動於歡笑中增添了一些溫暖與浪漫。

這些年來點友來信無數，馬克、瑪麗不僅陪著聽眾一起成長、走過生命裡的酸甜苦辣，連故事場景也逐漸從校園轉換到職場。問兩人有沒有印象最深刻的故事，馬克笑說曾有點友分享親身探訪東京情色泡泡浴遊記，以及酒店小姐的歡場現形記，這些人生故事都是已婚的他再也無緣體會的，讓他不禁「心生羨慕」！而瑪麗則想起另外一個女生來信，天生脊椎側彎的聽眾竟然在動了手術之後，身高活生生拉高7公分，還附上手術前後的對照圖，讓兩人驚呼不可思議！