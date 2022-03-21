徐乃麟霸氣加碼8000元加菜金。（三立提供）

胡適安和徐乃麟在場上默契十足。（三立提供）

台視、三立《全明星運會》第三季即將邁入本季最高潮，不只網友說看一集少一集，連選手們也開始流露不捨的情緒，20日所播出的藍球技術挑戰賽、射箭還有全新的運動項目藤球，紅藍兩隊戰況持續激烈，尤其是籃球技術挑戰賽項目，兩隊在同場中分別連破大會紀錄。

本季星二代雲集，在賽事進入尾聲時，觀眾終於盼到敲碗許久的瓜哥、乃哥相繼前來探班，胡瓜與小禎父女檔特地瞞著胡釋安到拍攝現場探班，看到爸爸、姊姊出現的胡釋安一臉驚恐以為自己被整了，瓜哥感謝大家對於「安安」胡釋安的照顧，看著大家離情依依還說這節目應該做一整年的，甚至還拱曾是排球隊的小禎也來加入全明星運動會的行列。

徐乃麟在探班徐新洋時，還特地帶著8000元紅包要給大家加菜，主播徐展元特別提起徐乃麟之前放話只要全明星選手游得過他，就會頒發十萬元獎金一事，徐乃麟也向25歲的林穎樂下戰帖，「我游50公尺大概20、21秒，而且我前面25公尺可以不換氣！」霸氣言論讓網友們都非常期待這場世紀之戰。

本集全明星有新比賽項目登場，藤球是亞運會正式比賽項目，球體是以籐編織而成，對於選手來說都是第一次接觸，因為只能用手以外的部份去觸球，所以大家除了用腳踢之外，都用頭去接，每個明星選手臉上都是藤球留下來的印子。由於藤球源自於馬來西亞，理所當然來自大馬的陳勢安與艾薇也都上場，但沒想到即使是空心的球，打起來也是很痛的，所以每個人都唉唉叫說，這根本是「疼球」。連各項運動都難不倒的賀軍翔也佩服說：「這個運動真的有難度，不是三四天就學得會的。」

除了藤球，本集還有曾登場過的藍球技術挑戰賽與射箭，在籃球技術挑戰賽項目上競爭更是激烈，女狀元林穎樂破了前兩季的大會紀錄，沒想到下一輪紅隊林思宇一場上就再破林穎樂剛剛才創下的記錄，成為開播以來首位成績在30秒內的女選手。而曾在小巨蛋季中賽登場過的射箭項目也是本集焦點，因為領隊錢薇娟另有比賽在身，因此由隊長賀軍翔代為調兵遣將，他鼓勵本項目從未上場過的選手登場，還讓陳勢安完成雪恥小巨蛋之役的心願，藍隊也很給面子的，拿下這一場比賽。另外，場上最感人的一段是最努力的田依甯終於不負眾望拿下MVP，讓全藍隊的成員都哭了起來，賀軍翔一邊留著眼淚一邊感動地說：「田依甯雖然不是反應最靈敏的，但卻是最認真的。」也欣慰她的努力有被看見。