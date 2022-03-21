【愛傳媒張若彤專欄】日本時代的戰俘營中，保存最完整的屏東麟洛戰俘營 ，目前正在被地方政府改建為動物收容所。當地人士不斷抗議，但顯然沒有效果，也沒有引起大眾關心。

這事情其實不難，只要促轉會願意介入，立刻有解。促轉條例規定，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。

所謂的威權統治時期，則是指自中華民國34年8月15日起至81年11月6日止之時期。也就是說，促轉條例其實是涵蓋了日本統治的最末期。也正好日本戰俘營的黑暗，是在日本投降後光復前、美軍來台救援才為世人所知。

日本時代戰俘營有多黑暗，各位可以去查查看，在此不贅述，這種比納粹戰俘營死亡率還高得多的日本戰俘營，如果還不屬於「統治者大規模侵害人權事件之發生地」，那促轉本身根本是個笑話。促轉諸公也可以趁機證明一下，促轉條例不是外界所詬病的只清算國民黨統治，而是為了正義、為了人權。

作者為《究竟二二八》作者

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