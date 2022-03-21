民眾遭遇詐騙，第一時間心急如焚，往往會打電話給銀行要求止付，希望要回匯出款項，常遭客服拒絕，為了打擊詐騙，北市刑警大隊提醒，民眾如覺得自己遭受詐騙，為了爭取時效可撥打165，只要告訴165「圈存止扣」，被害人就能凍結詐團帳戶24小時，但被害人要趕快完成報案，才能凍結人頭帳戶，拿回遭詐的金錢。

北市刑大指出，過年期間，65歲蘇婦瀏覽投資新聞網頁，誤入詐諞集團成立的投顧聊天群組，假投顧老師，以烏俄戰爭期間，老師「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹，詐騙蘇婦投入50萬，當蘇婦從網站看到獲利豐厚，想要贖回時，遭到百般阻撓，才驚覺遭詐。

刑大表示，烏俄戰爭爆發，影響金融市場甚鉅，其中黃金、原物料之價格呈現大幅上漲之趨勢，多數民眾在關心戰爭情勢之餘，也想藉由投資期貨等管道賺些外快。北市警局分析，近期發生的詐欺手法，仍以假投資詐欺發生最多且財損最多。

北市警局在此提醒，有投資需求的民眾，應循金融機構、股票金融市場等正常管道下標，千萬不要投資不熟悉的金融商品，另外，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。