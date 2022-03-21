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台七乙線10公里路段本月19日發生一起車禍，據了解，一名林姓男子騎乘機車過彎時，連人帶車失速衝至對向車道。過程全被用路人以行車紀錄器拍下，不少網友看完直呼該名騎士簡直是「台七乙飛彈」。

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》上傳一支影片，透過影片可見，一名騎士19日行駛至台七乙線10公里段時，疑似速度過快而失速，瞬間連人帶車飛越護欄闖越對向車道，狠狠地摔進草叢中。

影片曝光後，引起網友熱議，不少網友被騎士摔進草叢的影片嚇到，留言調侃說，「回歸大自然的懷抱」、「最新的山溝跑法」、「順到讓人以為他是故意的」、「蠻療癒的...沒有禍及他人」、「這個比較聰明，抄捷徑」。

警方指出，林男19日騎機車沿台七乙線往大溪方向行駛，因過彎失控與陳男所駕駛的自小客車發生擦撞，林男飛越護欄後摔進草叢，全身多處擦挫傷，警方獲報到場處理後，確認雙方並無酒駕情事，目前正在調閱監視器，釐清事故責任。