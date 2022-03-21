川口百合凪推出首支單曲《Look at me》，以個人身分正式出道。（環球唱片提供）

川口百合凪開心與雞排合照。（環球唱片提供）

川口百合凪親筆用中文寫信給台灣粉絲。（環球唱片提供）

22歲日本女歌手川口百合凪去年參加韓國選秀節目《GIRLS PLANET 999》聲名大噪，顏值和實力兼具的她，雖最終獲得14名，無緣加入出道組，成為女團「Kep1er」的一員，不過她終於在今（21日）推出首支單曲《Look at me》，以個人身分正式出道，日前接受台灣媒體視訊訪問，她很感謝一直以來支持自己的粉絲，私下也都會把粉絲們給她的留言收藏在相簿中，是她前進的動力，「可以向等待我出道很久的粉絲宣布這個好消息，覺得很欣慰，就像是在對他們報恩」。

提及自身最大優勢，她認為是懂得如何表現出自己，展現屬於川口百合凪的風格，而她這次還為新歌〈Look at me〉親自作詞，內容包括對粉絲的心意和在選秀節目中得到的經驗，最困難的部分就是要配合曲風選擇用詞，但第一次挑戰她覺得新鮮有趣，做得非常開心。她還分享了拍攝MV的小趣事，透露某一幕為了要呈現唯美畫面，設計讓羽毛從天而降，「我一邊跳舞一邊拍攝時，還有羽毛跑進嘴巴中，因為要小心不能被攝影機拍到，所以只能找空檔偷偷地吐出來」。

她在參與《GIRLS PLANET 999》前，也曾是偶像團體「X21」的一員，這次SOLO出道，川口百合凪說「比起團體活動，個人活動可能會有些寂寞，但我已經下定決心，而且身邊的人也都很支持我，覺得要對自己更有責任感，所以未來會努力一個人不迷惘地持續挑戰，努力走下去」。她也分享感受到成名的瞬間，「雖然IG有很多人追蹤，但還沒有明確地感受有很多人知道我，是跟家人或朋友外出吃飯或逛街時，有時候會被粉絲認出來，我才發覺真的有越來越多人認識我，每次遇到我也都會很感激地對他們說聲『謝謝』」。

接著聊到台灣，她說自己私底下沒有來過，但有從朋友那看到不少照片，一直很想來看看，之後若有機會想到九份踩點、吃古早味蛋糕和雞排，還笑曝「聽說台灣可以邊走邊吃，想在台灣邊走邊吃雞排，我不想要切，想要直接吃整塊，這樣比較有成就感」，一旁的經紀人還拿出剛剛特地到原宿買的雞排，她也在現場跟台灣記者學了一段「我要一份雞排，不切，加辣」的中文，最後也再次用中文隔空向歌迷喊話：「我想去台灣見見你們！」希望疫情能早日結束，讓她可以到台灣跟粉絲面對面互動。