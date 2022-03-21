警方查扣毒品咖啡包963包、Ｋ他命26包及現金55萬多元。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名曾姓男子2年前當運毒藥腳被警方查獲，仍不知悔改，重操舊業，和4名同夥租2輛計程車偽裝成運匠運毒送貨，採24小時輪班制，市刑大偵三隊警方獲報蒐證，17日趁2輛小黃出車，駛入小巷，以前後包抄方式攔截，一舉逮獲在摩鐵遠端遙控的曾男及手下共5人，並起出毒品咖啡包963包、K他命26包及現金55萬多元。

高雄市刑大去年11月5日成立「毒品查緝中心」後，向上溯源分析，各分局警方查獲的多名持有毒品咖啡包及K他命藥腳案件，發現毒品來源均指向同一通訊軟體的微信帳號藥頭所販賣，於是交由偵三隊9分隊追查。

警方調查後發現，2年前曾因涉及毒品案被逮捕的25歲曾姓男子，又重操舊業，扮演集團中的微信發號司令者，並以日租千元的代價租下2輛計程車，只要有人微信發訊息要買毒，曾男的手下盧姓男子和許男及黃男、呂女情侶即假扮小黃運匠，24小時輪班外送毒品。

警方發現曾男販毒集團網絡遍及高雄，剛開始訂貨的藥腳，在曾男手下開小黃送貨到指定地點後，還會假裝要搭計程車，坐上車後，繞路一下才下車，以掩人耳目，但之後因交易量大，乾脆直接由小黃送到買毒者的手上後，即駕車離去。

警方歷經一個多月的跟監，17日見曾男手下又駕駛小黃外出送貨，分頭尾隨，見小黃駛入小巷，前後包抄，將曾男手下壓制在地，隨後在三民區汽車旅館內逮獲遠端遙控的曾嫌，全案共起出毒品咖啡包963包、K他命26包及現金55萬多元，訊後將曾男等5嫌依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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警方見運毒的小黃駛入小巷，以前後包抄方式，讓販毒駕駛無所遁形。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）