新竹市政府近年全面檢討人行天橋存廢問題，其中位於經國路、水田街口的水田人行天橋，22日起至4月21日將試辦封閉，後續再評估存廢。（陳育賢攝）

新竹市原有24座人行天橋，其中19座位於學校周邊，但因使用年限已高，加上需求與交通規畫改變，現今反成為通學步道的障礙，市府近年全面檢討人行天橋存廢問題，其中位於經國路、水田街口的水田人行天橋，22日起至4月21日也將試辦封閉，後續再評估存廢。

過去為了行人橫越馬路時的交通安全，不論是市區還是郊區，只要在學校周邊，都常建蓋人行天橋，有關單位也不斷宣導行走人行天橋才能確保用路安全。

但隨著時代變遷，對於行人如何橫越馬路已有不同規畫，而早期建蓋的人行天橋變的年久失修，加上早年設計不良，還妨礙路面人行道的通行，反而成為累贅與障礙。

市長林智堅表示，他上任以來推動步行城市，以人為本、行人優先、設施減量為原則，除了陸續拆除使用率低的人行天橋，並推動新校園運動，於校園周邊投入2.4億推動17處通學步道工程，將美感導入校舍與改善通學環境。

工務處指出，新竹市原有24座人行天橋，其中19座位於學校周邊，早期為確保學童上下學途中路口安全零事故而設置的人行天橋，因使用年限高，加上時代變遷與需求改變，現今卻成為通學步道的障礙，近年市府調查人行天橋使用率，已陸續拆除客雅人行天橋、建功人行天橋與香山1號天橋，香山2號天橋則預計4月底拆除。

工務處表示，日前辦理水田人行天橋使用率調查及地方說明訪談後，訂於3月22日至4月21日，試辦封閉水田人行天橋。此外，北門國小旁、靠東大路的光田人行天橋，後續也將再評估存廢，目前交通處已畫設行人穿越線，將評估學童上下學使用情形。

工務處強調，天橋試辦封閉仍屬評估天橋存廢的階段，試辦封閉期滿後，還會彙整用路人意見及對交通影響等因素，召開會議討論天橋存廢。民眾如對天橋存廢評估有疑慮或欲提供寶貴意見，可至市府民意信箱https：／／bossmail.hccg.gov.tw／反映，或撥打1999服務專線。