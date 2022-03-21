搶搭再生醫療列車，國衛院21日宣布，成功開發出結合幹細胞與3D列印支架之高通透性「預血管化組織構建體」，將可幫助糖尿病周邊血管阻塞或其他缺血性疾病治療，未來亦可成為體外不同組織或器官工程所需之血管系統並與其它種類細胞進行搭配開發出人造組織或器官。

該研究是由國衛院細胞及系統醫學研究所所長林秀芳與清華大學化學工程學系王潔副教授所帶領的團隊合作開發，成果已提出專利合作條約(PCT)與中華民國專利申請，並於2021年7月刊登在國際期刊《Biofabrication》。

國衛院表示，現代醫學科技持續進步，但要修復或取代已失去功能的器官仍十分困難。如何使受損或失去的人體組織再生，除得以解決器官移植的問題外，更讓再生醫學領域更具多元的醫療應用性，組織工程與再生醫學相關研究為此帶來一線曙光。然在研發過程常因欠缺足夠的血管細胞或缺少合適的生物支架，導致內部物質的傳遞極受擴散性的影響，限制了複雜的生物組織建構。因此，如何預先建立精準血管網路系統是發展人造器官上極其重要之課題。

國衛院攜手清大研究團隊，採用可光固化兼具生物相容性與降解性之高分子材料—聚癸二酸甘油酯丙烯酸[poly (glycerol sebacate) acrylate, PGSA]，配合新興3D列印(3D printing)技術，以六角微米邊框搭配旋轉階梯式構想並改良加上側邊之孔洞，不僅提升細胞貼附面積同時亦增加垂直與水平通透率，藉此提供一個高細胞貼附率與高通透性之微環境。

在研究過程中發現優化後的PGSA相較於其它候選之生物材料更具備促進血管前趨細胞分化成血管內皮細胞之能力，於是進一步結合幹細胞分化後之血管前趨細胞與3D列印之PGSA立體支架經誘導成血管內皮細胞之程序，建構出「預血管化組織構建體」。在治療缺血性創傷動物實驗發現，移植此構建體在與受傷部位組織結合後，以非侵入式雷射散斑對比影像分析，顯示移植部位有血流蓄積情形，且由組織化學染色進一步證實移植此構建體相較於其它組別，能顯著促進受損部位的血管生成。

「預血管化組織構建體」提供一個血管新生的新穎技術，不僅可幫助如糖尿病周邊血管阻塞或其他缺血性疾病之治療，未來亦可成為體外不同組織或器官工程所需之血管系統並與其它種類細胞進行搭配開發出人造組織或器官，作為藥物測試或器官移植之用，讓再生醫學領域更具多元的醫療應用性。