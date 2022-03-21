經濟部21日公布最新的核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國投資統計。2022年1至2月核准僑外投資件數為300件，較上年同期減少21.47％；在核准金額部分，投增金額計17.56億美元，較上年同期增加100.91％，主要是因2022年1至2月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新臺幣105.63億元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所(HITACHI, LTD.)以新臺幣246.73億元取得永大機電工業股份有限公司3億7,900萬2,832股等大型投資案所致。

2022年1至2月核准新設公司件數為174件，新設公司投資金額7,311.89萬美元；另2022年1至2月核准新南向國家來臺投資件數為66件，較上年同期減少12％，投增資金額計1.37億美元，較上年同期增加5.21％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來臺投資方面，2022年1至2月核准陸資來臺投資件數為9件，較上年同期增加80％；投增資金額計582.7萬美元，較上年同期減少56％，主要係因2021年1至2月核准陸資投資人香港商永道無線射頻標籤(香港)有限公司以新臺幣2.75億元增加台灣分公司營業所用之資金等大型投資案，比較基期偏高所致。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,519件，核准投增資金額計美金25.33億美元。