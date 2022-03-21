美國檢方指控前蘋果員工普拉薩德（Dhirendra Prasad）涉及詐欺、侵占，使蘋果損失逾1,000萬美元。

根據加州聖荷西聯邦法庭上周五公布的文件，普拉薩德利用身為蘋果全球服務供應鏈買家的職務之便詐騙公司，將面臨5項罪名。

檢方指出，普拉薩德身為蘋果買家與廠商協商和下訂，但卻收取回扣、利用造假的維修訂單竊取零件。普拉薩德的案件另也涉及逃稅和洗錢。

法院文件顯示，普拉薩德在蘋果任職10年，在2018年12月已遭解僱。