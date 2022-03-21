美檢方指控蘋果前員工詐欺 金額涉及千萬美元 14:132022/03/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國檢方指控前蘋果員工普拉薩德（Dhirendra Prasad）涉及詐欺、侵占，使蘋果損失逾1,000萬美元。 根據加州聖荷西聯邦法庭上周五公布的文件，普拉薩德利用身為蘋果全球服務供應鏈買家的職務之便詐騙公司，將面臨5項罪名。 檢方指出，普拉薩德身為蘋果買家與廠商協商和下訂，但卻收取回扣、利用造假的維修訂單竊取零件。普拉薩德的案件另也涉及逃稅和洗錢。 法院文件顯示，普拉薩德在蘋果任職10年，在2018年12月已遭解僱。 宜蘭市代會主席開車自撞詐領保險金 檢認貪汙求處7年徒刑 前飛官涉共諜案 葛季賢、樓文卿更審無罪 #蘋果 #普拉薩 #檢方指控 #詐欺 #身為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯報復！59家在俄外企擬收歸國有 蘋果、微軟、麥當勞上榜 06:582022/03/11 國際 大手牽小手 逾50愛心資源單位合力招待家扶親子 13:092022/03/21 寶島 《半導體》蘋果、特斯拉也拆過 矽力-KY用股王換熱度 10:282022/03/11 財經 冒用余天名義騙20萬 前助理黃麒儒3人遭移送 20:082022/03/17 社會 昇佳InP搶先機 打入非蘋陣營 04:102022/03/21 產業．科技 《興櫃股》榮益科技導入 偉康科技 雲端身分認證服務 11:382022/03/18 財經 長榮航空聯手青森縣 打造零距離特展 17:002022/03/18 財經 外資：優於預期 股價加分 04:102022/03/11 財經要聞 詐騙無所不在！豐原偵查隊長受邀五福獅子會防詐宣導 09:522022/03/16 社會 中新社東西問》互聯網成為俄烏衝突另一「戰場」（徐培喜） 22:002022/03/15 海納百川 iPhone戴口罩也可解鎖！這類人更新完哭了：直接被放生 18:392022/03/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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