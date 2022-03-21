【全程影音】疫苗受害救濟求助無門！ 國民黨籲補償從寬、從速認定

國內數起接種疫苗後發生死亡案例，家屬盼釐清死因，若有關聯性也希望循管道求償。國民黨立院黨團今邀請家屬開記者會，來自台中的家屬郭芳烈表示，兒子接種疫苗後死亡，但除了台中市衛生局、區長、里長協助申請接種受害救濟申請外，政府相關部門沒有人上門關心。

郭芳烈表示，其子本身有慢性病史，在經過醫生評估後在去年9月25日施打第二劑AZ疫苗，結果高燒不退，但仍依約洗腎；10月10日上午，全身血管爆裂，在家中往生。郭芳烈控訴，其子雖然要洗腎，但生活正常，對於施打第二劑疫苗後往生，實在無法接受，其子大體送到殯儀館由檢察官偕同法醫相驗解剖、採檢，初步認定是血栓造成心臟爆裂。

郭芳烈說，事發後，除了台中市衛生局、區長、里長協助申請接種受害救濟申請外，政府相關部門沒有人上門關心，僅在去年11月6日接到一張「財團法人國家生技醫療產業策進會」來函，表示收到申請，編號為5154號，請靜候調查結果，從此，沒有下文。

另一位家屬林世錡表示，72歲的父親在去年10月12日接種第二劑莫德納後感到身體不適，林父生前有慢性病史，但都按時服藥控制得宜。在施打第二劑莫德納後，發生眼睛腫大症狀，醫生開立類固醇服用。11月5日情況仍未改善送至醫院，隔天出現敗血症，7日移入加護病房已是多重器官衰竭症狀，12月6日送回家中與親友道別，7日凌晨往生。林世錡難過地指出，政府每天都在電視上宣傳催人施打疫苗盛況，難道不知道不是所有人都適合打疫苗嗎？難道施打疫苗而死亡的人，只能自認倒楣？

國民黨團副書記長吳怡玎表示，根據統計，目前國人因感染新冠病毒死亡人數為853人，疑似疫苗接種死亡人數高達1412人，這不僅僅是黃金交叉數字，甚至超越了黃金數字。無論是衛福部要求強制施打，還是公司行號要求，共有39類人員必須強制接種疫苗，CDC鼓勵國人踴躍接種疫苗，但是在預防接種受害救濟部分，並沒有完善的制度，政府部門在救濟賠償這麼「不乾脆」，這又如何能夠說服國人安心接種？

吳怡玎表示，且相關申請要求審議的案件，被認定與疫苗「無關」的高達87％，跟過去非新冠疫苗接種死亡後審定「無關」的案件，也只有23％-44％，換言之，新冠疫苗是最新的技術，並沒有充分的科學能夠判斷是否施打者死亡與疫苗有沒有關係，政府如果要讓國人安心、踴躍施打疫苗，就必須在救濟上「從寬、從速」。

國民黨團總召曾銘宗表示，疫苗受害救濟出了四大問題：一、求助無門。二、申請繁瑣。三、時程太長。四、判定太難。疫苗受害救濟這四大問題，讓國人情何以堪，國民黨團要求蔡政府、衛福部必須「從寬、從速、從簡」還給國人一個公道。