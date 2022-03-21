新竹縣消防局第二大隊尖石分隊1輛消防水箱車2020年10月間遭撞毀，大硯建設董事長鄭建家捐贈1輛「旗艦級」的小型水箱車，花1年時間打造完成，縣長楊文科21日代表受贈，稱讚大硯建設捐全新消防車義舉是「造福尖石」。

楊文科說，鄭建家行事很低調，做了許多善事，都不喜歡露面，過去曾捐贈球具、球衣或樂器等給竹縣學校，2013年也曾斥資250萬元捐贈1輛小型水箱消防車給五峰消防分隊，現又花費375萬元購置1輛小型水箱消防車給尖石消防分隊，讓五峰鄉、尖石鄉都有「大硯號」消防車在守護居民的安全。

代表捐贈的大硯建設由資深總監林帝沅說，雖然民眾近年來對建設公司一直有負面觀感，認為建設公司炒房價、賺錢賺很飽等，但大硯建設認為賺錢歸賺錢，既然取之於社會，就要回饋於社會，只要大硯建設做得到的範圍，就會努力為民眾做到。

消防局表示，尖石消防分隊1輛消防車在2020年10月24日，在受完訓後走東西向快速道路要返隊，在近芎林交流道被大卡車追撞，消防車嚴重毀損，車上消防隊員也受腦震盪及骨折傷勢。

消防局二大隊隊長陳軍佑說，該部消防水箱車被撞毀後很難修復，此案法院判決肇事人賠償30多萬元，賠償金也買不到車，大硯建設捐贈這輛全新消防車，水箱能蓄水2噸，車上配備各式全新的救災器材，是目前消防局唯一的「旗艦級」小型水箱車。

陳軍佑並說，尖石鄉每年發生個位數的住宅火警，但入夏後不時會有山林火警，這輛消防水箱車到位後，將能做為守護尖石鄉的搶救利器。