年底即將進行九合一大選，各黨將派誰參選成熱門話題。外界有不少「藍白合」傳聞，有媒體人爆出，最近藍營出現一股聲音，說可以拿高雄和民眾黨換台北，簡單的來說，就是黃珊珊不要選台北市，然後國民黨禮讓柯文哲選高雄市；但是媒體人認為「這樣的合作無法成局」。

媒體人「逆風的烏鴉」昨(20日)在臉書指出，先說結論，不認為這樣的主張有任何可行性，因為這個布局只對國民黨有利，對民眾黨和柯文哲則是兩難，以所謂合作一定各有得利和吃虧來看，這樣的合作無法成局。他認為，國民黨台北確定蔣萬安打，高雄則派不出人，為何派不出人？因為派誰出來都不會贏，無論民眾黨派不派人都是如此，所以，國民黨把不可能屬於自己的東西「禮讓」給民眾黨，這是幫自己解套吧？

另外，「逆風的烏鴉」認為，如果柯文哲真的答應這筆交易，去選高雄市長，那他要打真的還是打假的？如果打真的，不小心真的上了，那等於和2024說再見；如果留力然後慘敗，也對他是重傷，他何必蹚這混水？所以很明顯，柯文哲如果選高雄讓台北，國民黨至少是台北穩拿，還可能除掉2024的對手柯文哲。但對民眾黨而言，台北沒了，高雄也難拿，而且拿下比不拿下還麻煩，這不是雙贏，是單贏。

最後，「逆風的烏鴉」分析另一個變數是黃珊珊選台北，已經不完全是執行柯的意志，因此該傳聞的想法當然是有創意的，但也太一廂情願，除非柯真的把拉下民進黨看得比自己政治前途重要，否則是沒機會的。

至於國民黨主席朱立倫今(21日)被媒體詢問，「聽到黨內傳出跟民眾黨做交換，拿高雄跟他們換台北市這樣子的聲音嗎？民眾黨主席柯文哲聽到此消息，還說那要不要乾脆2024也讓他們？」他回應，「所以我們不要透過任何媒體的放話，大家彼此尊重，不透過媒體放話」。