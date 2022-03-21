中央流行疫情指揮中心今公布，新增5例COVID-19本土病例，其中4人與嘉義耐斯婚宴群聚有關，案號22085住嘉義縣，是一名68歲女性，嘉縣衛生局指出，案22085在13日婚宴當天與稍早確診的案21916同桌，18日自行居家快篩陽性，19日至醫院採檢，20日確診，目前已送醫院隔離治療中，足跡單純，該案共匡列居家隔離2人、自主健康管理4人，而2波篩檢2850人皆全數過關。

衛生局指出，耐斯喜宴群聚染疫案至今，嘉縣計4人確診，因他縣市案22040、案22041曾參與縣內相關活動，全案匡列居家隔離164人、入住集檢所47人、自主健康管理103人，其餘自我健康監測，連續2天開設4處篩檢站，首日篩檢1379人，第2天篩檢1471人，合計2850人，結果均為陰性。

外縣市案22040、案22041因曾參與嘉義縣相關校園研習，衛生局指出，3所學校均已完成消毒，接觸的老師也會調整教學方式，不入班上課，並嚴格督促相關人員監測健康狀況。

翁章梁表示，因應耐斯婚宴群聚案， 2日共篩檢2850人，很慶幸篩檢結果均為陰性，提醒民眾仍不得大意，仍須注意：一、採檢後須返回住所，在檢驗結果未出前，應留在住所不可外出。二、採檢後3天內或自主健康管理期間避免出入公共場所(禁止聚會(餐)等群聚活動)及搭乘大眾運輸工具，外出請全程佩戴口罩。三、若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，確實佩戴口罩，主動與衛生單位聯繫，依指示儘速就醫且禁止搭乘大眾運輸工具。