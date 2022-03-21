指揮中心發言人莊人祥表示，今起至3月31日為止，陸續有大量莫德納、BNT、AZ疫苗將銷毀，包含2630劑莫德納預計今天到期，17.8萬劑莫德納明天到期，21.3萬劑將在23日到期，目前評估今天到期的數量應能被打完。

AZ疫苗部分則有31.2萬劑於3月31日到期，BNT也有7萬劑將屆效，如都無法於效期前打完，都將依規定銷毀。

至於高端疫苗部分，莊人祥表示，由於高端最近屆效日期為4月19日，因此不在這一波要銷毀的名單中，至於銷毀後我國還有600多萬劑疫苗可使用，民眾不用擔心沒疫苗可打。

但提供給青少年接種以及將來有望開放兒童接種的BNT疫苗將面臨銷毀，莊人祥說，目前仍然在與BNT原廠洽談採購事宜，估計最近會有好的結果，如有好消息也會對外報告。

莊人祥也透露，是否開放莫德納作為青少年的第三劑選項之一，24日的ACIP專家會議也會一併討論，同時也會針對兒童接種疫苗進行辯論。

莊人祥強調，這並非國內首次銷毀新冠疫苗，過去早就有醫院因無法完成接種而進行疫苗銷毀，且四大品牌都有，每次最多約銷毀1000多劑，不過目前因採購保密協議的關係，無法統計銷毀的損失金額。

指揮中心強調，我國加購的莫德納疫苗包含次世代疫苗選項，最快下半年美國就會完成三期臨床試驗，台灣屬於將來優先供應的國家之一，至於下一批新疫苗，則會等剩餘的數量用盡後再請廠商提供，同時也會思考各種方法提高疫苗使用率，避免浪費。