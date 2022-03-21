新北市政府今舉行「我們都是女Leader」紀錄片發表會。（王揚傑攝）

新北市府推動「性平1／3翻轉行動方案」，鼓勵並保障女性擔任民間團體領導者，社會局邀請金鐘獎導演李國豪製作拍攝5位女性負責人紀錄片，今（21）日舉行「我們都是女Leader」紀錄片發表會，市長侯友宜期許，新北市的民間團體目前有1／3以上是女性幹部，到2030年能有4成以上是女性擔任主管。

「我們都是女Leader」5部紀錄片包括「草根物語黃阿員」、「求新求變曾美絹」、「每個社區都該有位邱秀蘭」、「志工閨蜜張照惠」及「傳承蔡稼臻（LI SIN）」，發表會也邀請150個性平績優團體，共同見證5位女性團體負責人感人的生命故事。

發表會中邀請李國豪、新北市旅館商業同業公會理事長的曾美絹、永和民權社區理事長的邱秀蘭與侯友宜座談，李國豪說，紀錄片是從旁觀的角度出發，不該涉入被拍攝者太多，但在拍攝期間，他發現他不是只在一旁默默的記錄，而是經常被5位紀錄片的主角推著走，她們的能力與努力讓他非常敬佩。

侯友宜細數紀錄片中5位女性的傑出貢獻，表示新北市民間團體120萬人中，有7成是女性、3成是男性，但在決策階層的女性理監事只有不到4成，女性的溫度、柔軟、社會關懷力強，是帶動新北市幸福最重要的力量，期待2030年我們的民間團體，有4成以上是女性來擔任主管。

社會局表示，「我們都是女Leader」紀錄片已於新北市社會局YouTube頻道及臉書上架，歡迎民眾觀賞女力故事。同時呼籲各組織主動修訂章程，推動決策階層的性別平等。