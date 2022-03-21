台北市文山區再興社區大樓女兒牆崩塌意外，所幸無人傷亡，市議員王欣儀21日指出，不少山坡地社區屋齡逾30年，但受限「住二山限區」限制，不能大面積重建，若要採危老條例重建，必須要土地及建物所有權人100％同意，好幾百戶光是整合問題就已是不可能的任務，要求北市府拿出對策，突破住二山限區限制。北市都更處對此回應，住二山限區地質環境敏感，將進一步檢討、修改限制。

再興社區大樓崩塌，突顯山坡地老舊社區面臨的居住安全問題，王欣儀指出，文山區有許多山坡地山限區社區，除了再興社區，還有興家里的興家社區、興隆社區，及政府興建的萬芳國宅，皆因山限法令規定，有無法都更的問題。

王欣儀表示，這些山坡地社區屋齡皆已逾30年，過去她不斷接獲住戶陳情，希望房子能都更，為此辦了多次協調會，但市府卻說受限於住二山限區的限制，不能大面積重建，因此無法進行都更，若採取危老條例申請重建，必須要土地及建物所有權人100％同意，對於動輒好幾百戶的老舊社區，光要解決整合問題就已是不可能的任務。

她說，無法走都更程序，少了都更容積獎勵，根本不會有建商願意改建，自行重建的費用又極為龐大，住戶根本無力負擔，對於這些居住在山坡地社區的住戶而言，都更成為遙不可及的夢想。

王欣儀呼籲，市府應拿出對策，想辦法突破山限住二的限制，解決老舊社區的建物問題，別等到再次發生意外，造成人命傷亡悲劇才後悔莫及。

對此，都更處主祕謝明同回應，過去山限區為了民眾居住安全及山坡地保育有一些限制，經檢討後將住三山限區放寬，不過，因為住二山限區地質環境較為敏感而未開放，會再進一步討論看如何修改限制。