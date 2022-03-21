宜蘭縣政府「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動4月30號浪漫登場，在冬山河親水公園及休閒度假飯店舉辦，只要年滿25歲以上，設籍在宜蘭或在宜蘭居住、就學或就業中的單身男女皆可報名，開放60位名額全程免費。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動4月30號浪漫登場，在冬山河親水公園及休閒度假飯店舉辦，只要年滿25歲以上，設籍在宜蘭或在宜蘭居住、就學或就業中的單身男女皆可報名，開放60位名額全程免費。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動4月30號浪漫登場，在冬山河親水公園及休閒度假飯店舉辦，只要年滿25歲以上，設籍在宜蘭或在宜蘭居住、就學或就業中的單身男女皆可報名，開放60位名額全程免費，縣府鼓勵適婚的年輕男女踴躍報名參加。

宜蘭縣政府指出，「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動預計開放60名，男女各半，活動完全免費，為掌握參加人數酌收保證金500元，當天活動結束後發還；即日起開始報名至4月12日止，採用網路報名，也可向縣內各鄉鎮戶政事務所臨櫃報名，可上宜蘭縣政府民政處官網「單身聯誼活動專區」查詢。

縣府表示，這次活動會先從第一支舞揭開序幕，接著團康活動、永生花束DIY、浪漫下午茶，最後安排搭乘愛之船；活動當天準備了6份速配獎，抽中的幸運者可免費享用飯店浪漫下午茶套餐，希望藉由活動讓彼此更了解、更進一步認識。

宜蘭縣長林姿妙說，現在年輕人忙於工作，希望藉由這次活動能結交到彼此喜歡的男女朋友，透過團康活動、美食，短短時間內了解彼此的興趣，搭起愛情的橋樑，建立兩性互動平台。