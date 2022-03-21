酒駕分神看手機，自撞民宅現場一片狼藉。(警方提供)

又是酒駕闖禍！22歲周姓男子21日凌晨1時20分許，酒後駕車行經東港鎮興東3街，疑因手機響起分神，意外衝撞一旁民宅，接著又失控擦撞2輛轎車及3輛重機車，員警到場施以酒測，酒測值高達0.83毫克，全案依公共危險罪移送法辦。

警方獲報指出，21日凌晨東港一起交通事故，員警第一時間趕往現場，發現一輛自小客車先是撞上興東3街住家前椅子及水管，後又撞上停於門口小客車及重機車，所幸沒有人員傷亡。

駕駛車輛的周男表示，自己在東港某KTV飲酒後欲返家，行駛途中手機突然響起，正當要查看手機時，不慎偏向導致車輛往左側偏移撞上民宅前椅子、水管及車輛，現場均無人受傷，詳細肇事原因及責任由警方調查中。

東港警分局長張世儒表示，酒後不開車，應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」並督促轄內有提供酒類飲店業者善盡防制酒駕責任，協助代客叫車或駕駛服務。

也請駕駛朋友們酒後勿貪一時之便、造成悲劇發生，遵守交通規則是保護自己也是保護別人生命安全，才能營造「行的安全」之交通環境。「酒駕零容忍」，警方將針對易肇事路段持續執法及不定時路檢，藉由警方的強力執法作為，有效遏止民眾僥倖心態，莫再發生家庭破碎悲劇。

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