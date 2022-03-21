中科院進行下一代戰機研發，第一階段預計113年結案。針對目前成效，空軍指出，已藉台美軍事交流會議，蒐整關鍵技術及先進武器獲得可能性，未來將積極強化雙方交流。

有關下一代戰機研發案，中科院長張忠誠曾在立法院首度表示， 目前第一階段有兩個研發案，分別為整體設計與發動機，進度順利且 超前，預訂2024年完成。張忠誠說，發動機研發案經費編列88億元， 設計的經費編列17億元，24項關鍵技術，進度均正常。

空軍司令部近日以書面報告答覆立法院指出，空軍藉由台美軍事交流會議，參考國際科技發展動向，並多元蒐整下一代戰機關鍵技術獲得的可能性，以提升下一代戰機研發能量。

空軍也提到，中科院在108年便開始執行下一代戰機的關鍵技術研發計畫，除了持續掌握中科院研發進度與各項風險外，也將積極強化台美交流，適切評估下一代戰機的各項方案。

據了解，中科院研發的下一代戰機的發動機案，代號叫「織女星計畫」，全案列為機密，是中科院26項前瞻計畫之一。

有關國軍要研發下一代戰機，事實上，前國防部長馮世寬任內即有準備，指示空軍成立「航空科技研究發展中心」。馮世寬說，這個單 位將為我研發下一代戰機培養骨幹，一如當年研製IDF戰機前的航發中心一樣。

據了解，空軍「航空科技研究發展中心」於2017年元月1日正式編成，專責國機國造督管、下一代戰機概念設計和參與研發作業，執行各項測試評估作業。不過，據軍方相關人士透露，按照空軍的建軍計畫，是預訂在2029年提出下一代戰機建軍案。

1位退休軍方人士也說，世界上能做戰機發動機的國家沒幾個國家；中共已做出人造衛星，也做出洲際彈道飛彈，連核子潛艦都做出來 了，但中共花了很多錢和心力做發動機，做的成效又如何？還是做不出來。